Вихованець харківського футболу змінив воротарські рукавички на автомат

Роман Зарубін захищає Україну в лавах Нацгвардії / Фото: Колаж: Сьогодні

Військове вторгнення російських військ стало шоком населення України. Багато представників мирних професій стали на захист Батьківщини.

Не стали винятком і українські спортсмени. Раніше ми розповідали, що екс-воротар Динамо Святослав Сирота отримав поранення на фронті, потрапивши під артобстріл.

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Ще один представник воротарського цеху Руслан Зарубін добровільно вступив до Національної гвардії України. Про своє рішення екс-голкіпер харківського Металіста 1925 розповів журналістам.

"Війна застала на зборах. Ми готувалися до другої частини чемпіонату в Сумській області. Злякався за свою сім'ю, яка перебувала у Харкові. Вже о десятій ранку був на місці. Після обіду рушили у бік Закарпаття. Провели в дорозі 60 годин. Потім відправив доньку, сина, дружину, маму та тещу до Словаччини. Спочатку не був готовий іти у військкомат, оскільки ще не до кінця відновився після грудневої операції на травмованому коліні. Певний час гостював у друга у Чернівцях, займався волонтерською діяльністю. Коли нога трохи загоїлася, і я перестав шкутильгати, повернувся до Харкова і пішов у військкомат.

Мені здається, мало хто хоче воювати. Це скоріше борг. Для себе вирішив, що якщо можу чимось допомогти, то треба йти та допомагати. У будь-якому випадку це було свідоме рішення, що йшло зсередини. Я ніколи не уявляв себе військовим, але коли бачиш, як воюють зовсім молоді хлопці чи такі, як Юрій Миколайович Вернидуб, не можеш залишатися осторонь.

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Я ніколи не служив. До того ж, навіть зброю ніколи в руках не тримав – не було такої тяги. У школі, звісно, були уроки ДПЮ, як у всіх. Але нічого серйозного ми там не робили. Хіба що навчилися надягати протигаз і кілька разів розібрали автомат. Але нічого – на війні швидко вчишся", – розповів Зарубін в інтерв'ю FanDay.

Зазначимо, що Роман Зарубін виступав за українські клуби Олександрія, Геліос, харківський Арсенал, Металіст 1925, Полтава, Гірник Кривий Ріг. Був у кар'єрі українського голкіпера і легіонерський досвід. У 2017 році Зарубін виступав за канадський клуб Воркута.

До початку військової агресії Росії Роман Зарубін працював тренером воротарів у команді Вікторія Сумської області.

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Раніше ми розповідали, як легенда Динамо Ігор Бєланов разом із своїм сином захищають рідну Одесу від російських загарбників.