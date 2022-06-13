Воспитанник харьковского футбола сменил вратарские перчатки на автомат

Роман Зарубин защищает Украину в рядах Нацгвардии / Фото: Коллаж: Сегодня

Военное вторжение российских войск стало шоком для населения Украины. Многие представители мирных профессий стали на защиту своей Родины.

Не стали исключением и украинские спортсмены. Ранее мы рассказывали, что экс-вратарь Динамо Святослав Сирота получил ранение на фронте, попав под артобстрел.

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Еще один представитель вратарского цеха Руслан Зарубин добровольно вступил в Национальную гвардию Украины. О своем решении экс-голкипер харьковского Металлиста 1925 рассказал журналистам.

"Война застала на сборах. Мы готовились ко второй части чемпионата в Сумской области. Испугался за свою семью, которая находилась в Харькове. Уже в десять утра был на месте. После обеда двинулись в сторону Закарпатья. Провели в пути 60 часов. Затем отправил дочь, сына, жену, маму и тещу в Словакию. Сначала не был готов идти в военкомат, поскольку еще не до конца восстановился после декабрьской операции на травмированном колене. Какое-то время гостил у друга в Черновцах, занимался волонтерской деятельностью. Когда нога немного зажила, и я перестал хромать, вернулся в Харьков и пошел в военкомат.

Мне кажется, мало кто хочет воевать. Это скорее долг. Для себя решил, что если могу чем-нибудь помочь, то нужно идти и помогать. В любом случае это было сознательное решение, шедшее изнутри. Я никогда не представлял себя военным, но когда видишь, как воюют совсем молодые ребята или такие, как Юрий Николаевич Вернидуб, не можешь оставаться в стороне.

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Я никогда не служил. К тому же даже оружие никогда в руках не держал – не было такой тяги. В школе, конечно, были уроки ДПЮ, как у всех. Но ничего серьезного мы там не делали. Разве что научились надевать противогаз и несколько раз разобрали автомат. Но ничего – на войне быстро учишься", – рассказал Зарубин в интервью FanDay.

Отметим, что Роман Зарубин выступал за украинские клубы Александрия, Гелиос, харьковский Арсенал, Металлист 1925, Полтава, Горняк Кривой Рог. Был в карьере украинского голкипера и легионерский опыт. В 2017 году Зарубин выступал за канадский клуб Воркута.

До начала военной агрессии России Роман Зарубин работал тренером вратарей в команде Виктория Сумской области.

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Ранее мы рассказывали, как легенда Динамо Игорь Беланов вместе с своим сыном защищают родную Одессу от российских захватчиков.