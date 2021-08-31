Восьмиразова! Українка поповнила свою колекцію медалей Паралімпійських ігор

Оксана Ботурчук завоювала срібло Токіо-2020 / Фото: REUTERS

У цій дисципліні (T12) параспортсмени c порушенням зору біжать в супроводі спеціальних гідів.

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Ботурчук прийшла до фінішу другою, поступившись Омарі Дуранд з Куби. Третьою до фінішу прийшла Алехандра Паола Перес Лопес з Венесуели.

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Оксана завоювала восьму паралімпійську медаль у своїй кар'єрі. Вона була чемпіонкою Пекіна-2008 на стометрівці, там же брала ще дві срібні медалі. У Лондоні-2012 українка завоювала "срібло" і "бронзу", а в Ріо-2016 виграла дві срібні медалі.

Медаль Ботурчук стала для України 55-ю на паралімпіаді-2020. На рахунку нашої команди 12 золотих нагород, 28 – срібних і 15 – бронзових. Втім, вже сьогодні Україна втратила дві рядки в медальному заліку Паралімпіади-2020.

Так проходять змагання в бігу в класі Т12: