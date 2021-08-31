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Восьмикратная! Украинка пополнила свою коллекцию медалей Паралимпийских игр

Александр Трикиша
31 августа, 07:20
Украинская пара-легкоатлетка Оксана Ботурчук принесла Украине 55-ю медаль Паралимпийских игр в Токио. Украинка стала серебряной призеркой в забеге на 400 метров

Оксана Ботурчук завоевала серебро Токио-2020 / Фото: REUTERS

В этой дисциплине (T12) пара-спортсмены c нарушением зрения бегут в сопровождении специальных гидов.

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Ботурчук пришла к финишу второй, уступив Омаре Дуранд из Кубы. Третьей к финишу пришла Алехандра Паола Перес Лопес из Венесуэлы.

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Оксана завоевала восьмую паралимпийскую медаль в своей карьере. Она была чемпионкой пекина-2008 на стометровке, там же брала еще две серебряных медали. В Лондоне-2012 украинка завоевала серебро и бронзу, а в Рио-2016 выиграла две серебряных медали.

Медаль Ботурчук стала для Украины 55-й на паралимпиаде-2020. На счету нашей команды 12 золотых наград, 28 – серебряных и 15 – бронзовых. Впрочем, уже сегодня Украина потеряла две строчки в медальном зачете Паралимпиады-2020.

Так проходят соревнования в беге в классе Т12:

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