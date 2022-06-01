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Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
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Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
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Чехія --
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Вісім днів не спав! Капітан Динамо згадав, як вивозив вагітну дружину з України

Анатолій Дерека
1 червня, 18:54
Сергій Сидорчук із дружиною чекали на четверту дитину, коли фашисти розпочали війну проти України. Парі довелося евакуюватися до Румунії

У Сергія Сидорчука народився син

Наприкінці березня капітан Динамо Сергій Сидорчук вчетверте став батьком. Його дружина Ганна народила йому сина. Раніше у пари з'явилися донька Кіра та двійнята Микита та Ніколь.

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Четверта дитина вимушено народилася не в Києві через повномасштабну війну, яку фашистська Росія розв'язала проти нашої країни. В інтерв'ю Денисов TIME Сидорчук згадав, як утік із вагітною дружиною з України.

"Складність ситуації була в тому, що вже була приблизна дата, дружина вже домовилася з лікарем, знає цю клініку та педіатрів. Все було добре, а після 24 лютого взагалі був ступор. Ми не знали, що робити. Дружина не хотіла виїжджати та говорила , що народжуватиме у Києві.

Для нас точкою неповернення стала атака на пологовий будинок у Маріуполі. Тоді вона зрозуміла, що це надто небезпечно. Ми буквально за день виїхали автобусом до Румунії. Там нам допоміг головний тренер, його онука теж вагітна. Вони в одного лікаря спостерігались.

Був дуже важкий період, не спав як треба вісім днів. Півтори-дві години на день спав від сили. Перша ніч, коли я нормально виспався, була вже за кордоном. І вона видихнула, як тільки перетнули кордон. Було б тяжко, якби були одні.

Першої ночі сиділи на паркінгу, були П'ятов, Кривцов, Матвієнко, Степаненко. Разом все легше давалося, жінки допомагали Ані, не давали розклеїтись. Потім переїхали на базу, були лікарі і вона спокійніше почувалася. Вважаю, що завдяки друзям все давалося легше.

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Я не хотів нікуди їхати, все сталося за одну ніч. Була одна сумка речей на базі та й усе. Була нагода, щоб президент вивіз дружину та дітей. Мені він зателефонував і сказав, що я потрібний їй там і не мушу тут залишатися. Ми не хотіли їхати, тільки те, що трапилося в Маріуполі, стало каталізатором".

Зазначимо, що вже сьогодні Сергій Сидорчук може провести перший поєдинок у складі цьогорічної збірної України. Наша команда боротиметься за право поїхати на ЧС-2022. Онлайн-трансляція матчу Шотландія – Україна буде доступна у нас на сайті.