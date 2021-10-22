Ворскла може вийти на друге місце: розклад і трансляції 12-го туру УПЛ

Ворскла vs Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

З п'ятниці по неділю в Україні буде зіграно 12-й тур Прем'єр-ліги. Всі матчі почнуться з хвилини мовчання в пам'ять про Сергія Морозова.

А поєдинки в цьому турі будуть цікавими. Адже зійдуться між собою головні претенденти на медалі.

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П'ятниця, 22 жовтня

17:00. Десна – Олександрія

ТВ: Футбол 1

Букмекери: 2.35 – 3.25 – 3.10

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19:30. Металіст 1925 – Інгулець

ТВ: Футбол 2

Букмекери: 2.55 – 3.25 – 2.85

Субота, 23 жовтня

14:00. Верес – Маріуполь

ТВ: Футбол 2

Букмекери: 2.05 – 3.35 – 3.75

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17:00. Ворскла – Шахтар

ТВ: Футбол 1

Букмекери: 6.90 – 4.80 – 1.42

19:30. Чорноморець – Львів

ТВ: Футбол 2

Букмекери: 2.31 – 3.20 – 3.25

Неділя, 24 жовтня

14:00. Рух – Минай

ТВ: Футбол 1

Букмекери: 1.93 – 3.40 – 4.10

17:00. Динамо – Дніпро-1

ТВ: 2 + 2

Букмекери: 1.31 – 5.40 – 9.30

19:30. Зоря – Колос

ТВ: УНІАН

Букмекери: 1.64 – 3.90 – 5.30

Турнірна таблиця