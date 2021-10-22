Ворскла може вийти на друге місце: розклад і трансляції 12-го туру УПЛ

Ворскла vs Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
З п'ятниці по неділю в Україні буде зіграно 12-й тур Прем'єр-ліги. Всі матчі почнуться з хвилини мовчання в пам'ять про Сергія Морозова.
А поєдинки в цьому турі будуть цікавими. Адже зійдуться між собою головні претенденти на медалі.
П'ятниця, 22 жовтня
17:00. Десна – Олександрія
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 2.35 – 3.25 – 3.10
19:30. Металіст 1925 – Інгулець
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 2.55 – 3.25 – 2.85
Субота, 23 жовтня
14:00. Верес – Маріуполь
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 2.05 – 3.35 – 3.75
17:00. Ворскла – Шахтар
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 6.90 – 4.80 – 1.42
19:30. Чорноморець – Львів
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 2.31 – 3.20 – 3.25
Неділя, 24 жовтня
14:00. Рух – Минай
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 1.93 – 3.40 – 4.10
17:00. Динамо – Дніпро-1
ТВ: 2 + 2
Букмекери: 1.31 – 5.40 – 9.30
19:30. Зоря – Колос
ТВ: УНІАН
Букмекери: 1.64 – 3.90 – 5.30