21 жовтня 22:00
ЦСКА Софія 0
Зоря 1
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
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Головна Спорт ЧУ з футболу

Ворскла може вийти на друге місце: розклад і трансляції 12-го туру УПЛ

Любомир Луканюк
22 жовтня, 17:18
У цьому турі зіграють між собою чотири команди, які борються за медалі чемпіонату України і місця в Лізі чемпіонів і Лізі Європи

Ворскла vs Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

З п'ятниці по неділю в Україні буде зіграно 12-й тур Прем'єр-ліги. Всі матчі почнуться з хвилини мовчання в пам'ять про Сергія Морозова.

А поєдинки в цьому турі будуть цікавими. Адже зійдуться між собою головні претенденти на медалі.

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П'ятниця, 22 жовтня

17:00. Десна – Олександрія
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 2.35 – 3.25 – 3.10

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19:30. Металіст 1925 – Інгулець
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 2.55 – 3.25 – 2.85

Субота, 23 жовтня

14:00. Верес – Маріуполь
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 2.05 – 3.35 – 3.75

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17:00. Ворскла – Шахтар
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 6.90 – 4.80 – 1.42

19:30. Чорноморець – Львів
ТВ: Футбол 2
Букмекери: 2.31 – 3.20 – 3.25

Неділя, 24 жовтня

14:00. Рух – Минай
ТВ: Футбол 1
Букмекери: 1.93 – 3.40 – 4.10

17:00. Динамо – Дніпро-1
ТВ: 2 + 2
Букмекери: 1.31 – 5.40 – 9.30

19:30. Зоря – Колос
ТВ: УНІАН
Букмекери: 1.64 – 3.90 – 5.30

Турнірна таблиця

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