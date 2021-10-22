21 октября 22:00
ЦСКА София 0
Заря 1
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
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Ворскла может выйти на второе место: расписание и трансляции 12-го тура УПЛ

Любомир Луканюк
22 октября, 17:18
В этом туре сыграют между собой четыре команды, которые сражаются за медали чемпионата Украины и места в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Ворскла vs Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

С пятницы по воскресенье в Украине будет сыгран 12-й тур Премьер-лиги. Все матчи начнутся с минуты молчания в память о Сергее Морозове.

А поединки в этом туре будут интересными. Ведь сойдутся между собой главные претенденты на медали.

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Пятница, 22 октября

17:00. Десна – Александрия
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.35 – 3.25 – 3.10

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19:30. Металлист 1925 – Ингулец
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.55 – 3.25 – 2.85

Суббота, 23 октября

14:00. Верес – Мариуполь
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.05 – 3.35 – 3.75

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17:00. Ворскла – Шахтер
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 6.90 – 4.80 – 1.42

19:30. Черноморец – Львов
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.31 – 3.20 – 3.25

Воскресенье, 24 октября

14:00. Рух – Минай
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 1.93 – 3.40 – 4.10

17:00. Динамо – Днепр-1
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1.31 – 5.40 – 9.30

19:30. Заря – Колос
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1.64 – 3.90 – 5.30

Турнирная таблица

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