Ворскла может выйти на второе место: расписание и трансляции 12-го тура УПЛ

Ворскла vs Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
С пятницы по воскресенье в Украине будет сыгран 12-й тур Премьер-лиги. Все матчи начнутся с минуты молчания в память о Сергее Морозове.
А поединки в этом туре будут интересными. Ведь сойдутся между собой главные претенденты на медали.
Пятница, 22 октября
17:00. Десна – Александрия
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.35 – 3.25 – 3.10
19:30. Металлист 1925 – Ингулец
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.55 – 3.25 – 2.85
Суббота, 23 октября
14:00. Верес – Мариуполь
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.05 – 3.35 – 3.75
17:00. Ворскла – Шахтер
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 6.90 – 4.80 – 1.42
19:30. Черноморец – Львов
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.31 – 3.20 – 3.25
Воскресенье, 24 октября
14:00. Рух – Минай
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 1.93 – 3.40 – 4.10
17:00. Динамо – Днепр-1
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1.31 – 5.40 – 9.30
19:30. Заря – Колос
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1.64 – 3.90 – 5.30