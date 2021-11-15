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Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
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Злодій вкрав із дому російського мільйонера соску. А потім повернувся за їжею

Андрій Трофімов
15 листопада, 13:48
Анастасія Шубська розповіла кумедну історію, як у США до них на віллу в пошуках їжі забрів єнот

Ось у такому домі живе сім'я Овечкіних / Фото: Instagram

Дружина російського хокеїста Олександра Овечкіна розповіла неймовірну історію пограбування.

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"Прийшов, витяг із коляски соску Ілюши, втік з нею в кущі.

Повернувся і як ні в чому не бувало, зайшов до нас на віллу в пошуках їжі.

Ледве його прогнали", – написала Анастасія Шубська в Instagram, додавши фото злодія. Ним виявився єнот.

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Олександр Овечкін грає у Національній хокейній лізі за Вашингтон Кепіталз. І заробляє за місяць близько мільйона доларів.

У 2016 році Овечкін одружився з моделлю Анастасією Шубською, донькою актриси Віри Глаголєвої. 18 серпня 2018 року у сім'ї народився син Сергій, 27 травня 2020 року у пари народився син Ілля.

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