Злодій вкрав із дому російського мільйонера соску. А потім повернувся за їжею

Ось у такому домі живе сім'я Овечкіних / Фото: Instagram

Дружина російського хокеїста Олександра Овечкіна розповіла неймовірну історію пограбування.

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"Прийшов, витяг із коляски соску Ілюши, втік з нею в кущі.

Повернувся і як ні в чому не бувало, зайшов до нас на віллу в пошуках їжі.

Ледве його прогнали", – написала Анастасія Шубська в Instagram, додавши фото злодія. Ним виявився єнот.

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Олександр Овечкін грає у Національній хокейній лізі за Вашингтон Кепіталз. І заробляє за місяць близько мільйона доларів.

У 2016 році Овечкін одружився з моделлю Анастасією Шубською, донькою актриси Віри Глаголєвої. 18 серпня 2018 року у сім'ї народився син Сергій, 27 травня 2020 року у пари народився син Ілля.