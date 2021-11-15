Вор украл из дома российского миллионера соску. А потом вернулся за едой

Вот в таком доме живет семья Овечкиных / Фото: Instagram

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина рассказала невероятную историю ограбления.

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"Пришел, вытащил из коляски соску Илюшину, убежал с ней в кусты.

Вернулся и как ни в чем не бывало зашел к нам на виллу в поисках еды.

Еле его прогнали", – написала Анастасия Шубская в Instagram, добавив фото вора. Им оказался енот.

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Александр Овечкин играет в Национальной хоккейной лиге за Вашингтон Кэпиталз. И зарабатывает в месяц около миллиона долларов.

В 2016 году Овечкин женился на модели Анастасии Шубской, дочери актрисы Веры Глаголевой. 18 августа 2018 года в семье родился сын Сергей, 27 мая 2020 года у пары родился сын Илья.