Попри санкції: колишній клуб Абрамовича вийшов у 1/4 Ліги чемпіонів

Челсі обіграв Лілль і пройшов в чвертьфінал Ліги чемпіонів / Фото: REUTERS

У середу, 16 березня, відбувся поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Ліллем та Челсі. Рахунок у матчі відкрив турецький форвард Лілля Йилмаз, який реалізував пенальті на 38 хвилині.

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Але футболісти Челсі ще до перерви змогли відігратися. Жоржіньо віддав точну передачу на Пулішича, а Крістіан відновив рівновагу у матчі – 1:1.

Переможну крапку у протистоянні поставив Сесар Аспілікета. Маунт підключився флангом, навісив на іспанця і капітан Челсі зробив рахунок 2:1.

Незважаючи на фінансові проблеми, чинний переможець Ліги чемпіонів продовжить боротьбу за трофей

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Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу, матч у відповідь

Лілль (Франція) – Челсі (Англія) – 1:2 (перший матч – 0:2)

Голи: Бурак Йилмаз, 38 (пен) – Пулішич, 45, Аспілікет, 71.

Гол Йилмаза:

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Гол Пулішича:

Гол Аспілікуети:

ОГЛЯД МАТЧУ