20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал 0
Ліверпуль 2
22 січня 14:30 Онлайн
Евертон --
Астон Вілла --
22 січня 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хем --
22 січня 19:30 Онлайн
Саутгемптон --
Манчестер Сіті --
22 січня 21:45 Онлайн
Лаціо --
Аталанта --
22 січня 22:00 Онлайн
Атлетіко --
Валенсія --
23 січня 16:00 Онлайн
Бернлі --
Арсенал --
23 січня 16:00 Онлайн
Крістал Пелас --
Ліверпуль --
23 січня 16:30 Онлайн
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 січня 17:15 Онлайн
Реал --
Ельче --
23 січня 18:30 Онлайн
Челсі --
Тоттенгем --
23 січня 18:30 Онлайн
Герта --
Баварія --
23 січня 21:45 Онлайн
Мілан --
Ювентус --
23 січня 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
26 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Єгипет --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

"Смердючий виродок": хейтер Ломаченка вивів з себе майбутнього суперника Васі

Сергій Шаховець
21 січня, 13:39
Одіозний український боксер Іван Редкач знайшов нову жертву для свого трештока

Джервонта Девіс vs Іван Рідкач / Фото: Колаж: Сьогодні

Скандальний 35-річний боксер прославився своїми їдкими коментарями на адресу Олександра Усика та Василя Ломаченка. Але цього разу під гостре слово Редкача потрапив дворазовий чемпіон у другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс.

Читайте також: Носив із собою ствол: український боксер показав грізне відео із Зеленським

Реклама

А привід був безневинний. Американець на своїй сторінці Twitter опублікував фотографії зі своєю маленькою донькою.

Звичайно ж першим залишив свій коментар всюдисущий Іван.

Реклама

"Мої вітання", – написав Редкач.

У відповідь Девіс послав українського боксера.

"Пішов на х**", – відповів чемпіон.

Редкач не залишився у боргу перед Девісом і відповів американцю за всіма законами жанру.

"Смердючий виродок, жирна сука!", – не скупився в лайках українець.

Нагадаємо, раніше Редкач шанобливо ставився до Девіса, і навіть ставив його вище за абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа та Василя Ломаченка.

Реклама

"Ломаченко чи Камбосос? Ломаченко. Але Василь програє Джервонті Девісу. Чому? Девіс потужніший", – розповів Редкач в інтерв'ю каналу ESNews у YouTube.

Потенційний бій: Василь Ломаченко vs Джервонта Девіс / Фото: YouTube

До речі, тренер непереможного американця Джервонти Девіса бажає, щоб його підопічний зустрівся з українцем Василем Ломаченком. Він сподівається, що бій відбудеться вже цього року.

Дивіться як проводили спаринг Іван Редкач та Джервонта Девіс

Редкач і Девіс раніше товаришували / Фото: Twitter

Також ми повідомляли, як на Водохреще зірка українського боксу "утопила" Путіна в ополонці. Так Іван Редкач привітав своїх підписників зі святом.

Іван Редкач на Водохреща "утопив" Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні