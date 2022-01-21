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"Вонючий ублюдок": хейтер Ломаченко вывел из себя будущего соперника Васи

Сергей Шаховец
21 января, 13:39
Одиозный украинский боксер Иван Редкач нашел новую жертву для своего трештока

Джервонта Дэвис vs Иван Редкач / Фото: Коллаж: Сегодня

Скандальный 35-летний боксер прославился своими едкими комментариями в адрес Александра Усика и Василия Ломаченко. Но на этот раз под острое слово Редкача попал двукратный чемпион во втором полулегком весе Джервонта Дэвис.

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А повод был самый безобидный. Американец на своей странице в Twitter опубликовал фотографии со своей маленькой дочкой.

Конечно же первым оставил свой комментарий вездесущий Иван.

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"Мои поздравления", – написал Редкач.

В ответ Дэвис послал украинского боксера.

"Пошел на х**", – ответил чемпион.

Редкач не остался в долгу перед Дэвисом и ответил американцу по всем законам жанра.

"Вонючий ублюдок, жирная сука!", – не скупился в ругательствах украинец.

Напомним, ранее Редкач уважительно относился к Дэвису, и даже ставил его выше абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа и Василия Ломаченко.

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"Ломаченко или Камбосос? Ломаченко. Но Василий проиграет Джервонте Дэвису. Почему? Дэвис мощнее", – рассказал Редкач в интервью каналу ESNews в YouTube.

Потенциальный бой: Василий Ломаченко vs Джервонта Дэвис / Фото: YouTube

Кстати, тренер непобедимого американца Джервонты Дэвиса желает, чтобы его подопечный встретился с украинцем Василием Ломаченко. Он надеется, что бой состоится уже в этом году.

Смотрите как проводили спарринг Иван Редкач и Джервонта Дэвис

Редкач и Дэвис раньше дружили / Фото: Twitter

Также мы сообщали, как на Крещение звезда украинского бокса "утопила" Путина в проруби. Так Иван Редкач поздравил своих подписчиков с праздником.

Иван Редкач на Крещение "утопил" Путина / Фото: Коллаж: Сегодня