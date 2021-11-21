"Володя, знімай штани!" Курйозний випадок допоміг Беленюку залишитись на Олімпіаді

Жан Беленюк у дії / Фото: Reuters

Смішна ситуація сталася ще на стадії 1/4 фіналу Олімпійських ігор. Виручив Жана Беленюка тренер збірної України з вільної боротьби.

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"У Токіо через карантинні обмеження був один тренер на нас із Парвізом (Насібовим). Виходить він вивів Парвіза на бій, а мене вже викликають на килим, а нема кому виводити. Запитують: "А хто тебе виводитиме?" Це чвертьфінал Олімпійських ігор. Я підбіг до вільників, а всі тренери сидять у шортах, а вивідний тренер має бути у штанах. Я говорю: "Треба щоб вивели, тому що можуть зняти зі змагань зараз, ось так безглуздо".

Жан Беленюк дійшов до фіналу в Токіо-2020 / Фото: Reuters

І Григорій Данько (тренер збірної України з вільної боротьби) каже: "Блін, немає ні в кого штанів. Там у Володі (тренер жіночої збірної), здається, є штани, але він пішов до автобуса, а вони їдуть уже на базу. Піду, подивлюся". Потім мені вже розповідають, що приходить цей Григорій Данько до автобуса, там цей Володя сидить, і він каже: Володю, знімай штани. Вова такий: "Навіщо вам мої штани?" – не міг зрозуміти, що до чого. У результаті той йому встиг пояснити, часу мало було, мене вже викликають, а йому потрібно ще піти штани забрати. Я вже пішов, а він тільки вибігає, наздогнав мене перед килимом, сідає і поки мій тренер Володимир Шацьких секундував Парвізу він був замість мого секунданта", – наводить слова Беленюка ua.tribuna.

Жан Беленюк / Фото: Reuters

Нагадаємо, що борець греко-римського стилю Жан Беленюк на Олімпійських іграх у Токіо завоював єдину для України золоту нагороду!

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Гопак від Беленюка / Фото: REUTERS

Раніше ми розповідали, як головний конкурент Жана Беленюка на поїздку на Олімпійські ігри до Токіо-2020 Семен Новіков прийняв рішення виступати за збірну Болгарії.