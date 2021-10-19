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У Харкові незрячим героям Паралімпіади подарували квитки в зоопарк: скандальне визнання чемпіонки Токіо-2020

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
19 жовтня, 19:49
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Чемпіонка Паралімпійських ігор у настільному тенісі Марина Литовченко обурена сумою преміальних і подарунками від харківських чиновників
Похід до зоопарку - нагорода за золото Токіо-2020
Похід до зоопарку - нагорода за золото Токіо-2020

Паралімпійська чемпіонка Токіо-2020 у настільному тенісі Марина Литовченко поскаржилася на подарунки від харківської влади. Марина вважає, що зі спортсменами несправедливо обійшлися.

Місто всім призерам Паралімпійських ігор обіцяло премії: за золото – 75 тис. грн, за срібло – 50 тис. грн, за бронзу – 30 тис. грн. Плюс всім учасникам Паралімпіади виплатять по 200 тисяч гривень. А ось бронзові призери Олімпіади отримають по 55 тисяч доларів.

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З цього приводу Литовченко опублікувала пост в Facebook.

"Так, все вірно ви прочитали, різницю рахуйте самі – хоч в доларах, хоч в гривнях.

І знаєте, справа не тільки в тому, що премії, м'яко кажучи, відрізняються, а в тому, як до нас ставляться і як з нами спілкуються під час зустрічі на вищому рівні в місті і області.

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Наприклад, після повернення з Токіо ми зустрілися з в.о. глави Харківської ОДА Олександром Скакуном і главою Харківської облради Тетяною Єгоровою-Луценко.

...За найвищі досягнення нас нагородили найціннішими подарунками, а саме: вручили квіти і Power Bank. Power Bank – це ж джерело енергії, нам – паралімпійцям – вона дуже знадобиться.

Марина Литовченко виграла золото Токіо-2020
Марина Литовченко виграла золото Токіо-2020 / Фото: Getty Images

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Потім ми зустрілися з в.о. мера Харкова Ігорем Тереховим. Він зазначив: "Завдяки незламній сили волі, наполегливості та тренувань до сьомого поту, ви демонструєте людям в усьому світі, що не буває нічого неможливого. Упевнений, що ваш приклад надихне багатьох на досягнення своїх цілей. Вболіваємо за наших паралімпійців всією душею. Дякую за те, що прославляєте Харків і Україну".

Марина Литовченко на п'єдесталі Токіо-2020
Марина Литовченко на п'єдесталі Токіо-2020 / Фото: Getty Images

І тут вони вручили ще цінніші подарунки, а саме: паралімпійцям, у яких відсутній зір, подарували звичайну книгу про Харків і квитки в зоопарк. Ні, про книги шрифтом Брайля ніхто не подумав" , – написала Литовченко.

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