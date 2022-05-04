Вольова перемога. Динамо обіграло 20-разового чемпіона Швейцарії

Динамо перемогло 20-кратного чемпіона Швейцарії / Фото: Колаж: Сьогодні

Зустріч між Базелем та Динамо проходила на стадіоні "Санкт-Якоб-Парк". У складі господарів поля виступає російський форвард Федір Чалов, але на звітний поєдинок його не було навіть у запасі.

Динамівці традиційно з'явилися на полі із українськими прапорами. Перед поєдинком на арені у Швейцарії прозвучав Гімн України у виконанні Тіни Кароль.

Реклама

Кияни активно розпочали зустріч і вже на 21-й хвилині повели у рахунку. Олександр Караваєв виявився першим на добиванні після удару Владислава Ваната.

Господарі поля зуміли відігратися наприкінці першого тайму. Адам Салаї випередив динамівських захисників та точно замкнув простріл Касамі з лівого флангу – 1:1.

Реклама

Господарі вийшли вперед на 61 хвилині другого тайму. М'яч рикошетом від орендованого в Інтера Еспозіто потрапив у дальній кут воріт Бущана.

Буквально одразу Мірча Луческу зробив кілька замін, які змінили перебіг матчу.

Спочатку півзахисник "біло-синіх" Олександр Андрієвський точно пробив після подачі Дениса Антюха та зрівняв рахунок.

Реклама

Переможний м'яч динамівці забили за дев'ять хвилин до кінця зустрічі. Центрбек Денис Попов корпусом переправив м'яч після пасу Володимира Шепелєва.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу української команди 3:2.

Усі виручені кошти будуть надіслані для вирішення гуманітарних проблем українців, які виникли через військову агресію Росії.

Відразу після поєдинку у Швейцарії Динамо відправить своїх гравців до розташування збірної України, яка розпочала підготовку до поєдинку відбору на ЧС-2022 проти Шотландії.