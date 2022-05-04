Волевая победа. Динамо обыграло 20-кратного чемпиона Швейцарии

Динамо победило 20-кратного чемпиона Швейцарии / Фото: Коллаж: Сегодня

Встреча между Базелем и Динамо проходила на стадионе "Санкт-Якоб-Парк". В составе хозяев поля выступает российский форвард Федор Чалов, но на отчетный поединок его не было даже в запасе.

Динамовцы традиционно появились на поле с украинскими знаменами. Перед поединком на арене в Швейцарии прозвучал Гимн Украины в исполнении Тины Кароль.

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Киевляне активно начали встречу и уже на 21-й минуте повели в счете. Александр Караваев оказался первым на добивании после удара Владислава Ваната.

Хозяева поля сумели отыграться в конце первого тайма. Адам Салаи опередил динамовских защитников и точно замкнул прострел Касами с левого фланга – 1:1.

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Хозяева вышли вперед на 61-й минуте второго тайма. Мяч рикошетом от арендованного у Интера Эспозито направился в дальний угол ворот Бущана.

Буквально сразу Мирча Луческу произвел несколько замен, которые изменили ход матча.

Сначала полузащитник "бело-синих" Александр Андриевский точно пробил после подачи Дениса Антюха и сравнял счет.

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Победный мяч динамовцы забили за девять минут до конца встречи. Центрбек Денис Попов корпусом переправил мяч после паса Владимира Шепелева.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу украинской команды – 3:2.

Все вырученные средства будут отправлены для решения гуманитарных проблем украинцев, которые возникли из-за военной агрессии России.

Сразу после поединка в Швейцарии Динамо отправит своих игроков в расположение сборной Украины, которая начала подготовку к поединку отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.