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Динамо – Базель: пряма відеотрансляція матчу

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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4 травня, 10:39
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Команда Мірчі Луческу поміряється силами з грандом швейцарського футболу та допоможе українцям, які постраждали від війни
Базель та Динамо зіграють у товариському поєдинку
Базель та Динамо зіграють у товариському поєдинку

Сьогодні, 4 травня, Динамо проведе шостий благодійний поєдинок у рамках туру Match for peace. Підопічні Мірчі Луческу воюють проти швейцарського клубу Базель.

Поєдинок відбудеться у однойменному місті на арені "Санкт-Якоб Парк". Початок – о 20:00 за Києвом. На нашому сайті пройде пряма відеотрансляція матчу.

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Чемпіонат України вимушено було зупинено через війну, яку Росія розв'язала на території нашої країни. Гравці втратили практику, однак це дозволило Динамо вирушити до благодійного туру Європою.

Кияни провели вже п'ять спарингів. Перші два виграли з однаковим рахунком 3:1 (проти Легії та Галатасарая), а потім розписали нульову нічию з Клужем.

Наприкінці квітня Динамо зуміло переграти у яскравому матчі дортмундську Боруссію (3:2). А вже за два дні кияни розписали результативну нічию з Динамо Загреб (2:2).

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Черговий опонент у Динамо також досить серйозний. Команда Луческу побореться з одним із найтитулованіших клубів Швейцарії Базелем. "Червоно-сині" були гегемоном у місцевому футболі наприкінці 00-х і на початку 10-х, проте останні чотири чемпіонства видобував Янг Бойз.

Нині Базель також уже не дістане золота, його достроково гарантував собі Цюрих. Підопічні Абаскала ведуть боротьбу за срібло з Янг Бойзом, випереджаючи "чорно-жовтих" на три бали. Зазначимо, що у складі Базеля виступає форвард із РФ Федір Чалов.

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Усі виручені кошти будуть надіслані для вирішення гуманітарних проблем українців, які виникли через військову агресію Росії. Відразу після поєдинку у Швейцарії Динамо відправить своїх гравців у розташування збірної України, яка розпочала підготовку до поєдинку відбору на ЧС-2022 проти Шотландії.

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