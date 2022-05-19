Воєнний стан в Україні: Шахтар та Динамо підтримують проведення УПЛ в іншій країні

Шахтар проти Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Через війну, яку фашистська Росія розв'язала проти України, було поставлено на паузу весь наш футбол. УПЛ не була дограна , а гра збірної України проти шотландців у відборі на ЧС-2022 перенесена на 1 червня

Тим часом, клуби та УПЛ уже обмірковують, як організовувати наступний сезон, який має розпочатися цього літа. Через військового стану, яке має бути продовжено до 23 серпня, зробити це на території України практично неможливо

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Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас на своїй сторінці в Telegram, клуби схиляються до розіграшу чемпіонату України за кордоном. Головними ініціаторами такого розвитку подій називаються Шахтар, Динамо та Дніпро-1.

Перевага ці клуби віддають відігравання УПЛ у Туреччині, оскільки проживання та умови проведення ігор там вигідніші. Проте для інших команд може бути болючим фінансове питання, адже витрати все одно зростуть.

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Проте, як розповів журналіст, у Будинку футболу вже працюють над питанням пошуку додаткового фінансування для команд УПЛ. Можлива навіть пряма участь ФІФА та УЄФА.

Зазначимо, що за підсумками незавершеного сезону 2021/2022 Шахтар отримав путівку до групи Ліги чемпіонів, а Динамо розпочне свій шлях із кваліфікації. У свою чергу у Лізі Європи гратиме Дніпро-1, а у Лізі Конференцій – Зоря та Ворскла.