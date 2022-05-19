Военное положение в Украине: Шахтер и Динамо поддерживают проведение УПЛ в другой стране

Шахтер против Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Из-за войны, которую фашистская Россия развязала против Украины, был поставлен на паузу весь наш футбол. УПЛ не была доиграна, а игра сборной Украины против шотландцев в отборе на ЧМ-2022 перенесена на 1 июня.

Тем временем, клубы и УПЛ уже обдумывают, как организовывать следующий сезон, который должен начаться этим летом. Из-за военного положения, которое должно быть продлено до 23 августа, сделать это на территории Украины практически невозможно.

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Как сообщает журналист Игорь Бурбас на своей страничке в Telegram, клубы склоняются к розыгрышу чемпионата Украины за границей. Главными инициаторами такого развития событий называются Шахтер, Динамо и Днепр-1.

Преимущество эти клубы отдают отыгрышу УПЛ в Турции, поскольку проживание и условия проведения игр там более выгодные. Однако для других команд может быть болезненным финансовый вопрос, ведь траты все равно возрастут.

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Впрочем, как рассказал журналист, в Доме футбола уже работают над вопросом поиска дополнительного финансирования для команд УПЛ. Возможно даже прямое участие ФИФА и УЕФА.

Отметим, что по итогам незавершенного сезона 2021/2022 Шахтер получил путевку в группу Лиги чемпионов, а Динамо начнет свой путь с квалификации. В свою очередь в Лиге Европы будет играть Днепр-1, а в Лиге Конференций – Заря и Ворскла.