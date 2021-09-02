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Раптово! Паралімпієць госпіталізований через проблеми з серцем

Олег Люлька
2 вересня, 09:55
Бельгійський тенісист Йоахім Жерар знепритомнів у Паралімпійському селищі в Токіо, після чого його терміново доставили до лікарні – всі подробиці

Тенісист-паралімпієць Йоахім Жерар / Фото: Reuters

Увечері 32-річний бельгієць Йоахім Жерар раптово знепритомнів, перебуваючи в Паралімпійському селищі. Лікарі вважають, що причиною могли стати проблеми з серцем.

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"Служби екстреної допомоги швидко прибули на місце і доставили Йоахіма Жерара до лікарні", – йдеться в заяві Паралімпійського комітету Бельгії

"Він прийшов до тями і був у змозі відповідати на запитання"

"Перше обстеження вказує на проблеми з серцем"

"Жерару доведеться залишитися в лікарні для подальшого обстеження і нагляду"

Зазначимо, що Йоахім Жерар є третім номером світового рейтингу серед спортсменів-візочників. На Паралімпійських іграх-2016 він виборов бронзову медаль.

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