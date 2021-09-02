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Внезапно! Паралимпиец госпитализирован из-за проблем с сердцем

Олег Люлька
2 сентября, 09:55
Бельгийский теннисист Йоахим Жерар потерял сознание в Паралимпийской деревне в Токио, после чего был срочно доставлен в больницу – все подробности

Теннисист-паралимпиец Йоахим Жерар / Фото: Reuters

Вечером 32-летний бельгиец Йоахим Жерар внезапно упал в обморок, находясь в Паралимпийской деревне. Врачи считают, что причиной могли стать проблемы с сердцем.

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"Службы экстренной помощи быстро прибыли на место и доставили Йоахима Жерара в больницу", – говорится в заявлении Паралимпийского комитета Бельгии

"Он пришел в сознание и был в состоянии отвечать на вопросы"

"Первое исследование указывает на проблемы с сердцем"

"Жерару придется остаться в больнице для дальнейшего обследования и наблюдения"

Отметим, что Йоахим Жерар является третьим номером мирового рейтинга среди спортсменов-колясочников. На Паралимпийских играх-2016 он завоевал бронзовую медаль.

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