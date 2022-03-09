Володимир Кличко: Ми з братом – мішені

"Залізний Київ". Володимир та Віталій Кличко – у столиці України / Фото: Getty Images

Ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко разом із братом включився до прямого ефіру BBC Radio 5 та розповів про агресію путінських військ в Україні.

Чому ми мішені

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Кожен українець, включаючи мене з братом, – мішені. І це вже втілено, на жаль, убито дітей, жінок, мирних людей. Кожна людина – ціль. Ми всі мішені. Тому що ми обрали шлях стати частиною ЄС, Європи та демократичних цінностей. Якщо ви думаєте інакше, ви все одно є мішенню.

Закрите небо

Закрити небо – дуже важливе рішення. Будь-яка дія, спрямована на мир, захист – має бути здійснена. І рахунок йде не на дні, а на години, навіть хвилини. На всіх фронтах – військових, гуманітарних, медичних – потрібна будь-яка допомога задля збереження життя людей. Необхідно зупинити безглузді вбивства українців. Зараз дуже важливо робити все для цього разом.

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Допомога заходу

Також я хотів би висловити велику подяку за підтримку. Ви (британці) одними з перших направили нам допомогу. Будь ласка, продовжуйте підтримувати нас усіма можливими способами та розповсюджуйте інформацію по всьому світу.

Ми маємо зупинити війну, Путіна. Ми хочемо бачити Україну великою державою, якою ми і є. Я дуже пишаюся нами, українцями, нашою рішучістю у боротьбі за свободу. Я пишаюся бути українцем.

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Також Володимир Кличко закликав викинути з боксу відомого російського спортсмена. Українець вважає, що треба скасувати бій між Дмитром Біволом та Саулем Альваресом.