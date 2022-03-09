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Владимир Кличко: Мы с братом – мишени

Андрей Трофимов
9 марта, 18:52
Знаменитый боксер в интервью BBC рассказал о войне, необходимости закрыть небо, оказывать помощь Украине и остановить Путина

"Железный Киев". Владимир и Виталий Кличко - в столице Украины / Фото: Getty Images

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко вместе с братом включился в прямой эфир BBC Radio 5 и рассказал об агрессии путинских войск в Украине.

Почему мы мишени

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Каждый украинец, включая меня с братом, – мишени. И это уже воплощено, к сожалению, убиты дети, женщины, мирные люди. Каждый человек – цель. Мы все мишени. Потому что мы выбрали путь стать частью ЕС, Европы и демократических ценностей. Если вы думаете иначе, вы все равно являетесь мишенью.

Закрытое небо

Закрыть небо – очень важное решение. Любое действие, направленное на мир, защиту – должно быть совершено. И счет идет не на дни, а на часы, даже минуты. На всех фронтах – военных, гуманитарных, медицинских – нужна любая помощь для сохранения жизни людей. Необходимо остановить бессмысленные убийства украинцев. Сейчас очень важно делать все для этого вместе.

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Помощь запада

Также я хотел бы выразить большую благодарность за поддержку. Вы (британцы) одними из первых направили нам помощь. Пожалуйста, продолжайте поддерживать нас всеми возможными способами и распространяйте информацию по всему миру.

Мы должны остановить войну, Путина. Мы хотим видеть Украину великим государством, которым мы и являемся. Я очень горжусь нами, украинцами, нашей решительностью в борьбе за свободу. Я горжусь быть украинцем.

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Также Владимир Кличко призвал выбросить из бокса известного российского спортсмена. Украинец считает, что нужно отменить бой между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом.