Вірастюк прожеребив Кубок України: хто з ким зіграє

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Facebook

Жеребкування четвертого раунду Кубка України провели стронгмен-політик Василь Вірастюк та колишній гравець і тренер Динамо Анатолій Дем'яненко.

З їхніх "легких рук" утворилися 11 пар за участю 11 клубів УПЛ і 11 команд, які подолали попередні стадії розіграшу. Одним з найбільш інтригуючих буде протистояння Металіст – Десна.

Базова дата проведення матчів 1/16 фіналу – 22 вересня.

Фото – УАФ

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Відзначимо, що вже в 1/8 фіналу до 11 переможців четвертого раунду приєднаються п'ять представників України в єврокубках – Динамо, Шахтар, Зоря, Колос і Ворскла. Стадія 1/8 фіналу запланована на 27 жовтня.

Матчі 1/4 фіналу і 1/2 фіналу заплановані на 2 березня і 20 квітня 2022 року відповідно.

Володар трофея має визначитися 11 травня 2022 року.

/ Фото: УАФ

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Нагадаємо, переможцем Кубка України-2021 стало Динамо, яке здолало в додатковий час Зорю 1:0.