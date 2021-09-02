Рух варить дві тонни пива на матч із Динамо

Львівський клуб запустив виробництво партії власного крафтового пива. Спробувати новинку зможуть вболівальники, які прийдуть на матч чемпіонату України

Ексклюзивне пиво до матчу Рух - Динамо

25 вересня в матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги у Львові Рух зіграє проти київського Динамо.

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До цього поєдинку львівський клуб із місцевим рестораном запустив виробництво партію власного крафтового пива.

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Дві тонни напою будуть протягом трьох тижнів дозрівати в підвалах ресторану. А спробувати пиво зможуть вболівальники, які прийдуть на "Арену Львів" подивитися матч Рух – Динамо.

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Нагадаємо, що зараз в чемпіонаті України зіграно шість турів. Рух йде на десятому місці – 7 очок. Динамо лідирує в УПЛ – 16 очок.

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