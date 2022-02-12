Винен не він: Коноплянка відверто зізнався у прощальному листі Шахтарю

Євген Коноплянка / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Коноплянка підписав контракт із Краковією до кінця цього сезону з можливістю продовження ще на рік.

У своєму прощальному листі "гірникам" у Instagram Коноплянка зізнався, що повністю проявити себе в клубі йому завадили травми.

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"Для мене було за честь перебувати у такій теплій сім'ї, як Шахтар Донецьк, який я поважаю. Ви – не тільки топ команда, але ще топові люди. Хочу подякувати всім, хто працює у цьому клубі: починаючи з тих, хто стежить за чистотою у роздягальні та закінчуючи президентом Клубу. Щиро шкода, що через травми мені не вдалося повною мірою віддати себе футболу. Кажуть, що травми – це прихований суперник будь-якого спортсмена. Але незважаючи на всі складнощі, були у нас круті моменти, які зі мною залишаться на все життя. Життя не закінчується, і я продовжую далі працювати, бо футбол – це наше життя! Шахтар, я вас усіх обіймаю і бажаю тільки удачі та перемог у подальших змаганнях", – написав Коноплянка.

Усього за "гірників" у всіх турнірах Коноплянка провів 46 матчів, забив 5 м'ячів, став чемпіоном та володарем Суперкубку України.

Раніше ми писали, що Коноплянка підтримував форму самостійно, катаючись верхи на іншому чоловікові – це так Женя веселився під час тренування.