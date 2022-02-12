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Виновата травма: Коноплянка разоткровенничался в прощальном письме Шахтеру

Александр Трикиша
12 февраля, 12:48
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка перешел в польскую Краковию, а затем попрощался со своими бывшими одноклубниками из Шахтера

Евгений Коноплянка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Коноплянка подписал контракт с Краковией до конца текущего сезона с возможностью продления еще на год.

В своем прощальном письме "горнякам" в Instagram Коноплянка признался, что полностью проявить себя в клубе ему помешали травмы.

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"Для меня было за честь находиться в такой теплой семье, как Шахтер Донецк, который я уважаю. Вы – не только топ команда, но еще топовые люди. Хочу поблагодарить всех, кто работает в этом клубе: начиная с тех, кто следит за чистотой в раздевалке и заканчивая президентом Клуба.

Искренне жаль, что из-за травм мне не удалось в полной мере отдать себя футболу. Говорят, что травмы – это скрытый соперник любого спортсмена.

Но несмотря на все сложности, были у нас крутые моменты, которые со мной останутся на всю жизнь. Жизнь не заканчивается, и я продолжаю дальше работать, потому что футбол – это наша жизнь!

Шахтер, я вас всех обнимаю и желаю только удачи и побед в дальнейших состязаниях", – написал Коноплянка.

Всего за "горняков" во всех турнирах Коноплянка провел 46 матчей, забил 5 мячей, стал чемпионом и обладателем Суперкубка Украины.

Ранее мы писали, что Коноплянка поддерживал форму самостоятельно, катаясь верхом на другом мужчине – это так Женя веселился во время тренировки.