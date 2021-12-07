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Винник проти Зіброва: Усик насилу назвав свого фаворита

Андрій Трофімов
7 грудня, 10:03
Питання про двох співаків дещо спантеличило знаменитого боксера, але врешті-решт він дав на нього відповідь і навіть заспівав

Винник, Зібров і Усик / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Усик зумів перемогти Ентоні Джошуа у бою за звання чемпіона світу в суперважкій вазі, але при цьому насилу зміг сказати, хто йому більше подобається з пари Олег Винник – Павло Зібров.

Боксер не відразу зрозумів, що йдеться про співаків.

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"А-а-а! (клацаючи пальцями) Це ж співаки (Усика осяяло). Нехай буде Винник", – сказав Усик, відповідаючи на питання користувачів соцмереж.

"Я навіть знаю одну пісеньку. "Ніно, з ким ти п'єш вино!" – спробував наспівати боксер.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

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Павло Зібров

Раніше Усик розповів, у яких ролях бачить себе у кіно. "Дурника міг би зіграти добре. Такого – схибнутого-схибнутого", – зізнався боксер.

Дивіться, як Усик співає гімн України

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