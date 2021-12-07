Винник против Зиброва: Усик с трудом назвал своего фаворита

Винник, Зибров и Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Усик сумел победить Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона мира в супертяжелом весе, но при этом с большим трудом смог сказать, кто ему больше нравится из пары Олег Винник – Павел Зибров.

Боксер не сразу понял, что речь идет о певцах.

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"А-а-а! (щелкая пальцами) Это ж певцы (Усика осенило). Пускай будет Винник", – сказал Усик, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.

"Я даже знаю одну песенку. "Нино, с кем ты пьешь вино!" – попытался напеть боксер.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

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Павел Зибров

Ранее Усик рассказал, в каких ролях видит себя в кино. "Дурачка мог бы сыграть хорошо. Такого – прям шизонутого-шизонутого", – признался боксер.

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