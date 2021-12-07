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Усик в дурке! Шизанутый-шизанутый. Вот это боксера понесло

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
7 декабря, 08:44
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Обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе рассказал, в каких ролях видит себя в кино
Александр Усик - чемпион супертяжелого веса
Александр Усик - чемпион супертяжелого веса / Фото: Reuters

Александр Усик, которому весной предстоит подраться с Энтони Джошуа либо Тайсоном Фьюри, заглянул далеко наперед и поведал, кем бы мог стать после завершения боксерской карьеры.

"Есть ли у меня потенциал в кино? Конечно! Вообще нескромный ответ. Я бы попробовал себя в разных ролях. Я бы мог драму сыграть – я не шучу. Комедию мог бы сыграть. Дурачка мог бы сыграть хорошо. Такого – прям шизонутого-шизонутого, но в конце фильма оказалось бы, что я играю, и весь этот сценарий я придумал. А я типа в дурке", – поведал 34-летний Александр Усик каналу Parimatch Ukraine.

Усик после боя с Джошуа
Усик после боя с Джошуа / Фото: Reuters

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Александр Усик
Александр Усик / Фото: REUTERS

Ранее мы рассказывали, как Усик бросил бокс и стал продавать фрукты. После неудачи в Пекине-2008 Александр хотел завершить спортивную карьеру и заняться бизнесом.

"Фрукты продавал – бизнесменом стал. Как-то я сидел в одном заведении и по телевизору шел бокс. И я так заностальгировал, подумал: "Наверное, можно вернуться", – вспомнил о том периоде боксер.

Смотрите, как Усик победил Джошуа в Лондоне

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