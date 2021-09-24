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Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
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Поверніть Селезньова! Колос знову не забив пенальті і програв Ворсклі

Олександр Трикіша
24 вересня, 21:29
Полтавська Ворскла з мінімальним рахунком обіграла Колос з Ковалівки в стартовому матчі 9-го туру чемпіона України і вийшла на четверте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги

Ворскла піднялася на четверте місце в чемпіонаті України / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Єдиний і переможний гол забив двійник Орландо Блума Олів'є Тілль на 36-й хвилині зустрічі.

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Невідомо, як би склався поєдинок, якби ще за рахунку 0:0 Колос реалізував пенальті. Однак В'ячеслав Чурко не зміг забити 11-метровий.

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Колос не реалізував пенальті у другому матчі поспіль, а ще була пам'ятна серія пенальті в матчі проти Шахтаря з Караганди в Лізі конференцій, де український клуб забив "з точки" лише одного разу з чотирьох спроб.

Примітно, що в минулому сезоні команда справно забивала 11-метрові, але тоді в команді перебував досвідчений Євген Селезньов. Зараз же він грає за Минай. До речі, Селезньов отримав два матчі дискваліфікації за середній палець фанатам Ворскли.

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