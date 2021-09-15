Вернидуб не зупинить Шахтар. Букмекери впевнені у вдалому старті донеччан в Лізі чемпіонів

Педріньо приносить Шахтарю перемогу над Монако / Фото: Getty Images

Сьогодні пройдуть вісім матчів групового раунду Ліги чемпіонів 2021/2022. У першому турі донецький Шахтар зіграє з тираспольським Шерифом. Поєдинок пройде в Тирасполі на стадіоні "Шериф". Початок – о 19:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Шериф – Шахтар пройде у нас на сайті. Тим часом букмекери визначили шанси команд на успіх у зустрічі.

На думку експертів, фаворитом матчу є українська команда. Коефіцієнт на тріумф Шахтар становить 1.85, на перемогу Шерифа – 5.00. Нічия ж оцінюється в 3.40.

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Шериф став головною сенсацією поточної Ліги чемпіонів, пробившись в основну сітку крізь чотири відбіркових раунди, здолавши такі команди, як Црвена Звезда і загребське Динамо. А головним творцем успіху тираспольців є український тренер Юрій Вернидуб!

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Юрій Вернидуб вивів Шериф в Лігу чемпіонів / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Шахтар і Шериф до цього зустрічалися чотири рази. У 2003 році команди перетиналися в кваліфікації Ліги чемпіонів. У Тирасполі команди розійшлися миром (0:0), а в Донецьку перемогу святкував Шахтар (2:0). А ось обидва матчі в Кубку Співдружності залишилися за молдаванами.

Відразу після матчу в Тирасполі пройде ще один поєдинок групи D. Онлайн-трансляція матчу Інтер – Реал також буде доступна у нас на сайті. Початок – о 22:00 за київським часом.