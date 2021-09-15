15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Вернидуб не зупинить Шахтар. Букмекери впевнені у вдалому старті донеччан в Лізі чемпіонів

Анатолій Дерека
15 вересня, 15:40
Команда Роберто Де Дзербі – явний фаворит поєдинку першого туру проти чемпіона Молдови

Педріньо приносить Шахтарю перемогу над Монако / Фото: Getty Images

Сьогодні пройдуть вісім матчів групового раунду Ліги чемпіонів 2021/2022. У першому турі донецький Шахтар зіграє з тираспольським Шерифом. Поєдинок пройде в Тирасполі на стадіоні "Шериф". Початок – о 19:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Шериф – Шахтар пройде у нас на сайті. Тим часом букмекери визначили шанси команд на успіх у зустрічі.

На думку експертів, фаворитом матчу є українська команда. Коефіцієнт на тріумф Шахтар становить 1.85, на перемогу Шерифа – 5.00. Нічия ж оцінюється в 3.40.

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Шериф став головною сенсацією поточної Ліги чемпіонів, пробившись в основну сітку крізь чотири відбіркових раунди, здолавши такі команди, як Црвена Звезда і загребське Динамо. А головним творцем успіху тираспольців є український тренер Юрій Вернидуб!

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Юрій Вернидуб вивів Шериф в Лігу чемпіонів / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Шахтар і Шериф до цього зустрічалися чотири рази. У 2003 році команди перетиналися в кваліфікації Ліги чемпіонів. У Тирасполі команди розійшлися миром (0:0), а в Донецьку перемогу святкував Шахтар (2:0). А ось обидва матчі в Кубку Співдружності залишилися за молдаванами.

Відразу після матчу в Тирасполі пройде ще один поєдинок групи D. Онлайн-трансляція матчу Інтер – Реал також буде доступна у нас на сайті. Початок – о 22:00 за київським часом.

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