21 серпня 17:00 Про матч
Верес 1
Минай 0
21 серпня 45’
Чорноморець 0
Шахтар 2
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
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Верес – Минай: новачок Прем'єр-ліги здобув першу перемогу в чемпіонаті

Сергій Шаховець
21 серпня, 19:05
У матчі п'ятого туру УПЛ рівненський Верес обіграв закарпатський Минай з рахунком 1:0

Поєдинок 5-го туру Верес - Минай / Фото: официальный сайт УПЛ

У суботу, 21 серпня, в матчі 5 туру Прем'єр-ліги рівненська команда Верес зуміла обіграти Минай з рахунком 1:0.

Суперники не претендують на високі місця в турнірній таблиці, проте обидві команди вміють заробляти очки і підносити сюрпризи.

Зустріч рівних команд не була багатою на небезпечні моменти. Кожен сподівався на помилку опонента.

Так і сталося на 59-й хвилині матчу. Захисник гостей Багайоко засвітив "свічку" в своєму штрафному, а нападник Вереса Роберт Гегедош скористався помилкою малійця і зльоту відправив м'яч у ворота Кучера.

Закарпатці мали шанс зрівняти рахунок, але на 66-й хвилині матчу Дмитро Білоног не зумів реалізувати пенальті. Капітан господарів Богдан Когут відбив удар нападника, а добити м'яч в сітку було нікому.

Рівненська команда набирає три очки і виходить на дев'яте місце в турнірній таблиці. Підопічні Василя Кобіна втрачають можливість заробити залікові бали перед матчем з донецьким Шахтарем.

Українська Прем'єр-ліга. 5 тур.

Верес – Минай – 1:0 .

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Голи: Гегедош, 59.

На 66 хв Білоног (Минай) не забив пенальті (воротар).

Верес: Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов, Кучеров, Полюлях (Кльоц, 78), Е. Пасіч (Дахновський, 85), Гегедош (Гечев, 67), Г. Пасіч (Тимофіенко, 85), Сергійчук (Панасенко, 77) .

Минай: Кучер, Лиховидько, Книш (Гончар, 68), Горін, Матіч (Векляк, 68), Кулієв, Кобак (Білоног, 56), Селезньов (Ахмедзаде, 56), Хахльов, Петрусенко, Багайоко (Синьогуб, 68).

З розкладом решти матчів 5-го туру чемпіонату України можна ознайомитись в матеріалі нашого сайту.

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