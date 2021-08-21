Верес – Минай: новичок Премьер-лиги добыл первую победу в чемпионате

Поединок 5-го тура Верес - Минай / Фото: официальный сайт УПЛ

В субботу, 21 августа, в матче 5 тура Премьер-лиги ровенская команда Верес сумела обыграть Минай со счетом 1:0.

Соперники не претендуют на высокие места в турнирной таблице, тем не менее обе команды умеют зарабатывать очки и преподносить сюрпризы.

Встреча равных команд не изобиловала опасными моментами. Каждый надеялся на ошибку оппонента.

Так и произошло на 59-й минуте матча. Защитник гостей Багайоко засвечил в своей штрафной, а нападающий Вереса Роберт Гегедош воспользовался оплошностью малийца и слета отправил мяч в ворота Кучера.

Закарпатцы имели шанс сравнять счет, но на 66-й минуте матча Дмитрий Билоног не сумел реализовать пенальти. Капитан хозяев Богдан Когут отбил удар нападающего, а добить мяч в сетку было некому.

Ровенская команда набирает три очка и выходит на девятое место в турнирной таблице. Подопечные Василия Кобина теряют возможность заработать зачетные баллы перед матчем с донецким Шахтером.

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

Верес – Минай – 1:0.

Голы: Гегедош, 59.

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На 66 мин Билоног (Минай) не забил пенальти (вратарь).

Верес: Когут, Солдат, Мирошнык, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Полюлях (Клец, 78), Е. Пасич (Дахновский, 85), Гегедош (Гечев, 67), Г. Пасич (Тымофиенко, 85), Сергийчук (Панасенко, 77).

Минай: Кучер, Лиховидько, Кныш (Гончар, 68), Горин, Матич (Векляк, 68), Кулиев, Кобак (Билоног, 56), Селезнев (Ахмедзаде, 56), Хахлев, Петрусенко, Багайоко (Синегуб, 68).

Таблица чемпионата Украины:

С расписанием остальных матчей 5-го тура чемпионата Украины можно ознакомится в материале нашего сайта.