Верес – Колос: відеоогляд матчу 1 туру УПЛ

Команди так і не змогли забити в Луцьку і заробили по одному очку в турнірну таблицю

Колос не зміг обіграти Верес / Фото: официальный сайт УПЛ

Вчора стартував чемпіонат України 2021/2022! У першому поєдинку сезону Львів зіграв внічию з Маріуполем .

Сьогодні пройшов вже другий поєдинок УПЛ. Верес поділив очки з Колосом . У першому таймі команди приділили багато уваги боротьбі, завдавши лише один удар в площину воріт на двох.

Після перерви Верес частіше пробивав по воротах гостей. Втім, ініціативою володів Колос, який створив кілька непоганих моментів для перемоги. Проте, на гол не награла жодна команда.

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Другий матч сезону також не визначив переможця. Верес набирає перший бал після повернення в еліту, а ось Колос не зміг перемогти напередодні старту в Лізі Конференцій. До вашої уваги – огляд матчу Верес – Колос:

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