4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Верес – Динамо: онлайн-трансляція матчу Прем'єр-ліги

Любомир Луканюк
4 грудня, 09:44
У 17-му турі чемпіонату України кияни спробують повернути собі перше місце, але для цього потрібно перемогти рівненський клуб.

Вчора Шахтар розгромив Львів та вирвався у лідери чемпіонату України. Сьогодні "Динамо" може повернути собі перше місце. Але для цього теж потрібно перемагати.

В 17-му турі Прем'єр-ліги кияни у гостях зіграють із Вересом. Матч почнеться о 14:00 і ми проведемо мультимедійну онлайн-трансляцію з відео голів.

Історія протистояння

У чемпіонатах України команди зустрічалися 11 разів. З них одну зустріч виграв Верес, одна завершилася внічию та дев'ять перемог на рахунку Динамо.

Турнірне становище

Динамо веде чемпіонську гонку із Шахтарем. Команди обходять друг одну за різницею м'ячів.

Верес досить далеко відірвався від зони вильоту. Але й до зони єврокубків рівненській команді не близько.

Минулий тур

Верес у гостях мінімально програв Колосу – 0:1.

А Динамо на виїзді обіграло Мінай – 2:0.

Де дивитись

Матч Верес – Динамо у прямому ефірі буде показано на телеканалі "Футбол 2". Також гру можна переглянути на платформі Oll.tv.

Букмекери

Природно, що чемпіон – явний лідер поєдинку. Котирування на перемогу Динамо – 1.28, на нічию – 5.20, на перемогу Вересі – 13.00.