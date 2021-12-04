Верес – Динамо: онлайн-трансляція матчу Прем'єр-ліги

Вчора Шахтар розгромив Львів та вирвався у лідери чемпіонату України. Сьогодні "Динамо" може повернути собі перше місце. Але для цього теж потрібно перемагати.

В 17-му турі Прем'єр-ліги кияни у гостях зіграють із Вересом. Матч почнеться о 14:00 і ми проведемо мультимедійну онлайн-трансляцію з відео голів.

Історія протистояння

У чемпіонатах України команди зустрічалися 11 разів. З них одну зустріч виграв Верес, одна завершилася внічию та дев'ять перемог на рахунку Динамо.

Турнірне становище

Динамо веде чемпіонську гонку із Шахтарем. Команди обходять друг одну за різницею м'ячів.

Верес досить далеко відірвався від зони вильоту. Але й до зони єврокубків рівненській команді не близько.

Минулий тур

Верес у гостях мінімально програв Колосу – 0:1.

А Динамо на виїзді обіграло Мінай – 2:0.

Де дивитись

Матч Верес – Динамо у прямому ефірі буде показано на телеканалі "Футбол 2". Також гру можна переглянути на платформі Oll.tv.

Букмекери

Природно, що чемпіон – явний лідер поєдинку. Котирування на перемогу Динамо – 1.28, на нічию – 5.20, на перемогу Вересі – 13.00.