4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
Боруссия Д --
Бавария --
4 декабря 21:45
Наполи --
Аталанта --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Верес – Динамо: онлайн-трансляция матча Премьер-лиги

Любомир Луканюк
4 декабря, 09:44
В 17-м туре чемпионата Украины киевляне попытаются вернуть себе первое место, но для этого нужно крупно победить ровенский клуб

Вчера Шахтер разгромил Львов и вырвался в лидеры чемпионата Украины. Сегодня Динамо может вернуть себе первое место. Но для этого тоже нужно крупно побеждать.

В 17-м туре Премьер-лиги киевляне в гостях сыграют с Вересом. Матч начнется в 14:00 и мы проведем мультимедийную онлайн трансляцию с видео голов.

ВЕРЕС – ДИНАМО

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История противостояния

В чемпионатах Украины команды встречались 11 раз. Из них одну встречу выиграл Верес, одна завершилась вничью и девять побед на счету Динамо.

Турнирное положение

Динамо ведет чемпионскую гонку с Шахтером. Команды обходят друг друга по разнице мячей.

Верес довольно далеко оторвался от зоны вылета. Но и до зоны еврокубков ровенской команде не близко.

Прошлый тур

Верес в гостях минимально проиграл Колосу – 0:1.

А Динамо на выезде обыграло Минай – 2:0.

Где смотреть

Матч Верес – Динамо в прямом эфире будет показан на телеканале "Футбол 2". Также игру можно посмотреть на платформе Oll.tv.

Букмекеры

Естественно, что действующий чемпион – явный фаворит поединка. Котировки на победу Динамо – 1.28, на ничью – 5.20, на победу Вересе – 13.00.