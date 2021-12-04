Верес – Динамо: онлайн-трансляция матча Премьер-лиги

Вчера Шахтер разгромил Львов и вырвался в лидеры чемпионата Украины. Сегодня Динамо может вернуть себе первое место. Но для этого тоже нужно крупно побеждать.

В 17-м туре Премьер-лиги киевляне в гостях сыграют с Вересом. Матч начнется в 14:00 и мы проведем мультимедийную онлайн трансляцию с видео голов.

ВЕРЕС – ДИНАМО

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История противостояния

В чемпионатах Украины команды встречались 11 раз. Из них одну встречу выиграл Верес, одна завершилась вничью и девять побед на счету Динамо.

Турнирное положение

Динамо ведет чемпионскую гонку с Шахтером. Команды обходят друг друга по разнице мячей.

Верес довольно далеко оторвался от зоны вылета. Но и до зоны еврокубков ровенской команде не близко.

Прошлый тур

Верес в гостях минимально проиграл Колосу – 0:1.

А Динамо на выезде обыграло Минай – 2:0.

Где смотреть

Матч Верес – Динамо в прямом эфире будет показан на телеканале "Футбол 2". Также игру можно посмотреть на платформе Oll.tv.

Букмекеры

Естественно, что действующий чемпион – явный фаворит поединка. Котировки на победу Динамо – 1.28, на ничью – 5.20, на победу Вересе – 13.00.