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Васю, мені не було боляче: Коммі уколов Ломаченка після бою

Андрій Трофімов
14 грудня, 15:18
Річард Коммі вважає, що яскравіше розмалював обличчя Василя Ломаченка, хоч і програв тому у Нью-Йорку одностайним рішенням суддів

Ломаченко переміг Коммі, але не нокаутував / Фото: Getty Images

Незважаючи на поразку від Василя Ломаченка, Річард Коммі може пишатися тим, що не дав нокаутувати себе.

Щоправда, Ломаченко стверджує, що не зробив цього тільки з жалю до Коммі, тому, мовляв, і просив кут африканця викинути у сьомому раунді рушник.

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Але сам Коммі заявив, що Ломаченко глибоко помиляється – удари українця зовсім не завдавали йому такого страшного болю, як це здавалося Васі. Більше того, саме Термінатор яскравіше прикрасив обличчя Ломи.

"Це було зухвало з боку Ломаченка – просити мій кут зупинити бій. Не знаю, може, багато хто подумав, що так він намагався мене захистити, не потрясти, але я й не пропускав. Якщо ви подивитеся на наші обличчя, то у нього серйозніші синці, ніж у мене", – наводить слова Річарда Коммі vringe.com.

"Я хочу сказати, що поцілити в мене – не означає, що я страждатиму. І я був на рівні, навіть воду не пив. Утім, варто визнати – Ломаченко цього вечора був кращим", – зазначив Річард Коммі.


Зауважимо, що, на думку екстренера Володимира Кличка, Коммі в бою з Ломаченком припустився тактичної помилки. На думку Сергія Городнічова, Термінатор прирік себе на поразку, вирішивши битися з українцем на передній нозі.

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