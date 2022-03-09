Василю, що це було? Ломаченко після двох тижнів війни просить "помилувати нас грішних"

Василь Ломаченко опублікував проповідь після двох тижнів війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Боксер, який останніми роками неодноразово потрапляв у скандали через свою невизначену громадянську позицію та прихильність до церкви Московського патріархату, знову відзначився.

Після двох тижнів жорстокої війни, розв'язаної путінськими військами в Україні, Василь у Instagram написав "Господи помилуй нас грішних" і додав відео п'ятихвилинної проповіді. Ще й забезпечив запис геотегом "Православ'я та любов".

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При цьому раніше повідомлялося, що Ломаченко вступив у тероборону Білгород-Дністровського.

Ось деякі коментарі під цим дописом у соцмережі спортсмена:

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Тут уже, по-моєму, не миру, а смерті треба бажати тим, хто бомбить пологові будинки.

Я віруючий, але не можна їх прощати ніяк, вони таке роблять і знають, на що йдуть.

Це вище за будь-які війни і закони. Це позорище, росіяни просто хочуть нас винищити під корінь.

Васю, ти можеш хоч раз викласти відео, де ти посилаєш нахуй російський корабель?

Де був Бог, коли снаряд залетів до Маріупольського пологового будинку? Діти навіть не встигли дізнатися про вашого бога.

Це батюшки, в яких знаходять схрони з припасами для окупантів? Це така Церква?

У Маріуполі пологовий будинок обстріляний навмисне, причому тут Бог. Це діяння людини за наказом іншої людини. А батюшка, мені здається, ще й Московського патріархату (можу помилятися).

Він же, напевно, ще й з Московського патріархату?!

Російське православ'я несе смерть і зло, вони благословили цю війну, а їхні адепти в Україні нічим не кращі.

Ломо, я тебе поважаю, чи не хочеться тобі піти з Московського патріархату?

"Ідіотську молитву" від Ломаченка сьогодні згадав і каратист Станіслав Горуна: