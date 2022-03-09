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Василю, що це було? Ломаченко після двох тижнів війни просить "помилувати нас грішних"

Олексій Андрейцев
9 березня, 22:07
Поки спортсмени засуджують агресора та закликають зупинити Путіна, знаменитий боксер вдарився у релігію

Василь Ломаченко опублікував проповідь після двох тижнів війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Боксер, який останніми роками неодноразово потрапляв у скандали через свою невизначену громадянську позицію та прихильність до церкви Московського патріархату, знову відзначився.

Після двох тижнів жорстокої війни, розв'язаної путінськими військами в Україні, Василь у Instagram написав "Господи помилуй нас грішних" і додав відео п'ятихвилинної проповіді. Ще й забезпечив запис геотегом "Православ'я та любов".

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При цьому раніше повідомлялося, що Ломаченко вступив у тероборону Білгород-Дністровського.

Ось деякі коментарі під цим дописом у соцмережі спортсмена:

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  • Тут уже, по-моєму, не миру, а смерті треба бажати тим, хто бомбить пологові будинки.
  • Я віруючий, але не можна їх прощати ніяк, вони таке роблять і знають, на що йдуть.
  • Це вище за будь-які війни і закони. Це позорище, росіяни просто хочуть нас винищити під корінь.
  • Васю, ти можеш хоч раз викласти відео, де ти посилаєш нахуй російський корабель?
  • Де був Бог, коли снаряд залетів до Маріупольського пологового будинку? Діти навіть не встигли дізнатися про вашого бога.
  • Це батюшки, в яких знаходять схрони з припасами для окупантів? Це така Церква?
  • У Маріуполі пологовий будинок обстріляний навмисне, причому тут Бог. Це діяння людини за наказом іншої людини. А батюшка, мені здається, ще й Московського патріархату (можу помилятися).
  • Він же, напевно, ще й з Московського патріархату?!
  • Російське православ'я несе смерть і зло, вони благословили цю війну, а їхні адепти в Україні нічим не кращі.
  • Ломо, я тебе поважаю, чи не хочеться тобі піти з Московського патріархату?

"Ідіотську молитву" від Ломаченка сьогодні згадав і каратист Станіслав Горуна:

"Коли побачив, що Ломаченко виставив ці ручки з України та Росії і ще якусь ідіотську молитву прописав. Для мене такий шок був. Коли вже почалася така очевидна війна. Я йому просто написав: "Вася, ти е***н?".