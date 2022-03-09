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Василий, что это было? Ломаченко после двух недель войны просит "помиловать нас грешных"

Алексей Андрейцев
9 марта, 22:07
Пока спортсмены осуждают агрессора и призывают остановить Путина, знаменитый боксер ударился в религию

Василий Ломаченко опубликовал проповедь после двух недель войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Боксер, который в последние годы неоднократно попадал в скандалы из-за своей неопределенной гражданской позиции и привязанности к церкви Московского патриархата, снова отличился.

После двух недель жестокой войны, развязанной путинскими войсками в Украине, Василий в Instagram написал "Господи помилуй нас грешных" и добавил видео пятиминутной проповеди. Еще и снабдил запись геотегом "Православие и любовь".

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При этом ранее сообщалось, что Ломаченко вступил в тероборону Белгород-Днестровского.

Вот некоторые комментарии под этим постом в соцсети спортсмена:

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  • Тут уже, по-моему, не мира, а смерти нужно желать тем, кто бомбит роддомы.
  • Я верующий, но нельзя их прощать никак, они такое делают и знают, на что идут.
  • Это выше любых войн и законов. Это позорище, россияне просто хотят нас истребить под корень.
  • Вася, ты можешь хоть раз выложить видео, где ты посылаешь нахуй русский корабль?
  • Где был Бог, когда снаряд залетел в Мариупольский роддом? Дети даже не успели узнать о вашем боге.
  • У этих батюшек находят схроны с припасами для оккупантов? Это такая Церковь?
  • В Мариуполе роддом обстрелян умышленно, причем тут Бог. Это дияние человека по приказу другого человека. А батюшка, мне кажется, еще и Московского патриархата (могу ошибаться).
  • Він же, напевно, ще й з Московського патріархату?!
  • Русское православие несет смерть и зло, они благословили эту войну, а их адепты в Украине ничем не лучше.
  • Лома, я тебе поважаю, не хочеться тобі піти з Московського патріархату?

"Идиотскую молитву" от Ломаченкосегодня вспомнил и каратист Станислав Горуна:

"Когда увидел, что Ломаченко выставил эти ручки из Украины и России и еще какую-то идиотскую молитву прописал. Для меня такой шок был. Когда уже началась столь очевидная война. Я ему просто написал: "Вася, ты е***н?".