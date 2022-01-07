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"Валю і Юлю треба похвалити". Велепець виділив двох українських біатлоністок

Сергій Шаховець
7 січня, 20:06
Тренер жіночої збірної України Урош Велепець дав оцінку виступу біатлоністок у спринтерській гонці

Валя Семеренко / Фото: Getty Images

Сьогодні в Обергофі пройшла жіноча спринтерська гонка п'ятого етапу Кубка світу. Найкращий результат серед наших спортсменок показала Валя Семеренко, яка чисто відстрілялася та фінішувала 13-ою.

Після гонки наставник жіночої збірної України Урош Велепець прокоментував виступ українських біатлоністок.

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"Треба похвалити Валю (Семеренко), вона сьогодні і на стрільбі впоралася, і ходом непогано пробігла, результат добрий.

Юлю (Джиму) також треба похвалити, вона сьогодні пробігла із восьмим часом. Їй серйозно не пощастило на рубежі: вітер буквально розвернувся для двох спортсменок – сусідка Юлі промазала чотири, а сама Юля реагувала правильно, але все одно вийшло два промахи. Але нічого страшного вона стріляла впевнено, але з погодними умовами їй не пощастило.

Що стосується Дар'ї Блашко, то вона сьогодні не бігла так, як треба. Я ще не спілкувався з дівчатами, можливо були матеріальні проблеми (з лижами), бо дві хвилини програвати – це багато.

Оля Абрамова та Катя Бех дуже сильно хотіли себе показати, але чотири промахи навіть у цих умовах – це набагато більше, ніж треба для результату", – сказав Велепець в інтерв'ю Суспільному.

Зазначимо, що п'ятий етап Кубка світу з біатлону в Обергофі пройде з 7 до 9 січня.

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Програма 5 етапу. Обергоф, Німеччина.

  • 7 січня, 12:30 – спринт, чоловіки, 10 км
  • 7 січня, 15:15 – спринт, жінки, 7,5 км
  • 8 січня, 13:15 – змішана естафета
  • 8 січня, 15:45 – одиночна змішана естафета
  • 9 січня, 13:30 – гонка переслідування, чоловіки, 12,5 км
  • 9 січня, 15:45 – гонка переслідування, жінки, 10 км