"Валю і Юлю треба похвалити". Велепець виділив двох українських біатлоністок

Сьогодні в Обергофі пройшла жіноча спринтерська гонка п'ятого етапу Кубка світу. Найкращий результат серед наших спортсменок показала Валя Семеренко, яка чисто відстрілялася та фінішувала 13-ою.

Після гонки наставник жіночої збірної України Урош Велепець прокоментував виступ українських біатлоністок.

"Треба похвалити Валю (Семеренко), вона сьогодні і на стрільбі впоралася, і ходом непогано пробігла, результат добрий.

Юлю (Джиму) також треба похвалити, вона сьогодні пробігла із восьмим часом. Їй серйозно не пощастило на рубежі: вітер буквально розвернувся для двох спортсменок – сусідка Юлі промазала чотири, а сама Юля реагувала правильно, але все одно вийшло два промахи. Але нічого страшного вона стріляла впевнено, але з погодними умовами їй не пощастило.

Що стосується Дар'ї Блашко, то вона сьогодні не бігла так, як треба. Я ще не спілкувався з дівчатами, можливо були матеріальні проблеми (з лижами), бо дві хвилини програвати – це багато.