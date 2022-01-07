"Валю и Юлю нужно похвалить". Велепец выделил двух украинских биатлонисток

Сегодня в Оберхофе прошла женская спринтерская гонка пятого этапа Кубка мира. Лучший результат среди наших спортсменок показала Валя Семеренко, которая чисто отстрелялась и финишировала 13-й.

После гонки наставник женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал выступление украинских биатлонисток.

"Надо похвалить Валю (Семеренко), она сегодня и на стрельбе справилась, и ходом неплохо пробежала, результат хороший.

Юлю (Джиму) также нужно похвалить, она сегодня пробежала с восьмым временем. Ей серьезно не повезло на рубеже: ветер буквально развернулся для двух спортсменок – соседка Юли промазала четыре, а сама Юля реагировала правильно, но все равно получилось два промаха. Но ничего страшного, она стреляла уверенно, но с погодными условиями ей не повезло.

Что касается Дарьи Блашко, то она сегодня не бежала так, как надо. Я еще не общался с девушками, возможно, были материальные проблемы (с лыжами), потому что две минуты проигрывать – это много.