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"Валю и Юлю нужно похвалить". Велепец выделил двух украинских биатлонисток

Сергей Шаховец
7 января, 20:06
Тренер женской сборной Украины Урош Велепец дал оценку выступлению биатлонисток в спринтерской гонке

Валя Семеренко / Фото: Getty Images

Сегодня в Оберхофе прошла женская спринтерская гонка пятого этапа Кубка мира. Лучший результат среди наших спортсменок показала Валя Семеренко, которая чисто отстрелялась и финишировала 13-й.

После гонки наставник женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал выступление украинских биатлонисток.

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"Надо похвалить Валю (Семеренко), она сегодня и на стрельбе справилась, и ходом неплохо пробежала, результат хороший.

Юлю (Джиму) также нужно похвалить, она сегодня пробежала с восьмым временем. Ей серьезно не повезло на рубеже: ветер буквально развернулся для двух спортсменок – соседка Юли промазала четыре, а сама Юля реагировала правильно, но все равно получилось два промаха. Но ничего страшного, она стреляла уверенно, но с погодными условиями ей не повезло.

Что касается Дарьи Блашко, то она сегодня не бежала так, как надо. Я еще не общался с девушками, возможно, были материальные проблемы (с лыжами), потому что две минуты проигрывать – это много.

Оля Абрамова и Катя Бех очень сильно хотели себя показать, но четыре промаха даже в этих условиях – это гораздо больше, чем надо для результата", – сказал Велепец в интервью Суспильному.

Отметим, что пятый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе пройдет с 7 по 9 января.

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Программа 5-го этапа. Оберхоф, Германия.

  • 7 января, 12:30 – спринт, мужчины, 10 км
  • 7 января, 15:15 – спринт, женщины, 7,5 км
  • 8 января, 13:15 – смешанная эстафета
  • 8 января, 15:45 – одиночная смешанная эстафета
  • 9 января, 13:30 – гонка преследования, мужчины, 12,5 км
  • 9 января, 15:45 – гонка преследования, женщины, 10 км