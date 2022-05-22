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В Україні шахраї виманюють гроші, прикриваючись ім'ям олімпійського чемпіона

Андрій Трофімов
22 травня, 12:00
Гімнаст Олег Верняєв опублікував у соцмережах повідомлення з месенджера, де шахраї від його імені просять позичити 500 гривень

Верняєв просить ігнорувати такі повідомлення / Фото: Колаж: Сьогодні

Переможець Олімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро Олег Верняєв у соцмережах розповів, як шахраї від його імені випрошують гроші.

Підписуючись Верняєвим, вони розсилають до месенджерів повідомлення з проханням позичити 500 гривень.

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"Це не я пишу, не ведіться", – застерігає всіх гімнаст.

Нагадаємо, що з перших днів війни Олег Верняєв допомагає нашій армії захищати Україну від російських окупантів.

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Раніше ми писали, що друг Верняєва взяв участь у параді на Красній площі. Гімнаст Микита Нагорний очолює військово-патріотичний громадський рух "Юнармія".

Під час Олімпіади-2016 Олег Верняєв фотографувався з Нагорним. І ще ображався, коли йому радили не обійматися із соратником Путіна.