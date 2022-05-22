В Україні шахраї виманюють гроші, прикриваючись ім'ям олімпійського чемпіона

Верняєв просить ігнорувати такі повідомлення / Фото: Колаж: Сьогодні
Переможець Олімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро Олег Верняєв у соцмережах розповів, як шахраї від його імені випрошують гроші.
Підписуючись Верняєвим, вони розсилають до месенджерів повідомлення з проханням позичити 500 гривень.
"Це не я пишу, не ведіться", – застерігає всіх гімнаст.
Нагадаємо, що з перших днів війни Олег Верняєв допомагає нашій армії захищати Україну від російських окупантів.
Раніше ми писали, що друг Верняєва взяв участь у параді на Красній площі. Гімнаст Микита Нагорний очолює військово-патріотичний громадський рух "Юнармія".
Під час Олімпіади-2016 Олег Верняєв фотографувався з Нагорним. І ще ображався, коли йому радили не обійматися із соратником Путіна.