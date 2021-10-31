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У стилі Лобановського: тренер Ювентуса жорстко покарав гравців

Олег Люлька
31 жовтня, 17:15
Головний тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі вирішив закрити команду на клубній базі на тиждень

Дібала і Аллегрі / Фото: Reuters

Футболісти Ювентуса житимуть на базі клубу, подалі від своїх дружин та дівчат, з 1 по 6 листопада.

Причиною, що змусила коуча туринців Массіміліано Алегрі вдатися до цих заходів, стали незадовільні результати команди.

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В останніх матчах Ювентус програв удома Сассуоло 1:2, а потім на виїзді з тим самим рахунком Вероні, внаслідок чого скотився на восьмий рядок у чемпіонаті Італії.

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У Лізі чемпіонів у Ювентуса справи кращі – три перемоги у трьох матчах. Проте від гніву Алегрі, який у 2021 році вирішив застосувати один із методів Валерія Лобановського з минулого століття, гравців туринської команди це не врятувало.

Алегрі відпустить гравців додому тільки після ігор із Зенітом (2 листопада) та Фіорентіною (6 листопада) – повідомляє Sky Sport Italia.

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Щоправда, є сумніви, чи вдався б Алегрі до цього кроку, якби нині в лавах Ювентуса залишався Кріштіану Роналду. Навряд...

/ Фото: AFP

Проте, як ми писали, гравці Ювентуса шкодують, що Роналду не пішов до МЮ раніше.