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В стиле Лобановского: тренер Ювентуса жестко наказал игроков

Олег Люлька
31 октября, 17:15
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри принял решение закрыть команду на клубной базе на неделю

Дибала и Аллегри / Фото: Reuters

Футболисты Ювентуса будут находиться на базе клуба, вдали от своих жен и девушек, с 1 по 6 ноября.

Причиной, заставившей коуча туринцев Массимилиано Аллегри прибегнуть к этим мерам, стали неудовлетворительные результаты команды.

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В последних матчах Ювентус проиграл дома Сассуоло 1:2, а затем на выезде с тем же счетом Вероне, вследствие чего скатился на восьмое место в чемпионате Италии.

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В Лиге чемпионов у Ювентуса дела идут получше – три победы в трех матчах. Однако от гнева Аллегри, который в 2021 году решил применить один из методов Валерия Лобановского с прошлого века, игроков туринской команды это не спасло.

Аллегри отпустит игроков по домам только после игр с Зенитом (2 ноября) и Фиорентиной (6 ноября) – сообщает Sky Sport Italia.

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Правда, есть сомнения, пошел ли бы Аллегри на этот шаг, оставайся сейчас в рядах Ювентуса Криштиану Роналду. Вряд ли...

/ Фото: AFP

Тем не менее, как мы писали, игроки Ювентуса жалеют, что Роналду не ушел в МЮ раньше.