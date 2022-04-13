За крок від півфіналу: стало відомо, чи вийдуть Яремчук та Зінченко на матчі Ліги чемпіонів

Зінченко та Яремчук дійшли до чвертьфіналу ЛЧ

Сьогодні відбудуться два поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Ліверпуль прийме Бенфіку, а Манчестер Сіті вирушить у гості до Атлетіко. Текстова трансляція обох матчів пройде у нас на сайті:

Тим часом тренери визначилися зі стартовими складами на гру. На поле можуть вийти двоє українців, проте Олександр Зінченко з МанСіті та Роман Яремчук залишилися на лаві запасних.

Реклама

СТАРТОВІ СКЛАДИ НА МАТЧ ЛІВЕРПУЛЬ – БЕНФІКА

Ліверпуль: Аліссон – Гомес, Конате, Матіп, Цимікас – Мілнер, Кейта, Хендерсон – Жота, Фірміно, Луїс Діас.

Бенфіка: Влаходімос – Жілберто, Отаменді, Вертонген, Грімальдо – Вайгль, Таарабт – Евертон, Рамос, Гонсалвеш – Нуньєс.

Читайте також: Росію виключили із FIFA через вторгнення в Україну

Реклама

СТАРТОВІ СКЛАДИ НА МАТЧ АТЛЕТИКО – МАНЧЕСТЕР СІТІ

Атлетіко: Облак – Льоренте, Савич, Феліпе, Мандава, Лоді – Коке, Кондогбія – Лемар, Феліш, Грізманн.

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу – Родрі, Де Брюйне, Гюндоган – Фоден, Марез, Бернарду Сілва.

Нагадаємо, що у перших матчах тріумфували англійські клуби. Мерсісайдці виграли у Лісабоні з рахунком 3:1, тоді як підопічні Гвардіоли обмежилися мінімальною домашньою перемогою.