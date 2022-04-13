Росію виключили із FIFA через вторгнення в Україну

Представників країни-агресора не буде навіть у кіберспорті! Найбільший футбольний симулятор FIFA 22 прибрав із гри збірну Росії, а також місцеві клуби

Збірна Росії / Фото: AFP

Російське військове вторгнення в Україну продовжує негативно впливати на спорт сусідньої країни. Росію викидають із різних видів спорту, зокрема і з футболу.

Збірну дискваліфікували з відбору на ЧС-2022, а клуби РПЛ виключили із єврокубків. Тепер Росію викинули і з футбольного симулятора FIFA 22.

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EA Sports випустили оновлення, в якому зникла збірна Росії, а також місцеві клуби Спартак, Локомотив та ЦСКА. Також вилучено і стадіон Спартака "Откритіє Арена".

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У гравців, які серед улюблених команд обрали російські клуби, вакантне місце автоматично посіло ПСЖ. Цей патч поки що доступний лише для ПК. Для PS 4, PS 5, Xbox One та Xbox Series X/S він з'явиться пізніше.

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Нагадаємо, що раніше ФІФА відмовилася виключати Росію зі своїх лав через війну в Україні. Організація навіть не розглядала це питання, хоча при цьому не побоялася забанити Пакистан, Кенію та Зімбабве.