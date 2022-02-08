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У Сенегалі відбувається божевілля: уболівальники святкують перемогу збірної у Кубку Африки

Сергій Шаховець
8 лютого, 14:38
Футболісти збірної Сенегалу змусили своїх фанів збожеволіти. Тисячі людей вийшли на вулиці відсвяткувати перемогу своїх улюбленців

Сенегал святкує перемогу у Кубку Африки / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Кубок африканських націй вперше у своїй історії виграла команда Сенегалу. "Леви" здолали Єгипет у серії післяматчевих пенальті (4:2) і почесний трофей відправився у Дакар.

Святкувати успіх своїх футболістів вийшли на вулиці десятки тисяч сенегальців.

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У Мережі з'явилися кадри божевілля, яке відбувається на вулицях столиці Сенегалу. Щоб побачити Кубок Африки в руках своїх героїв, уболівальники піднялися на дахи будівель та різноманітних конструкцій.

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Натовпи народу проводжали автобус із тріумфаторами турніру, скандуючи їхні імена.

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Нагадаємо, що Сенегал уперше в історії виграв Кубок Африки, хоча двічі був за крок від перемоги.

Незважаючи на поразку від Сенегалу, Єгипет залишається найтитулованішою командою Кубка Африки – 7 трофеїв. Далі йдуть Камерун (5) та Гана (4).

Дивіться відео золотого фіналу Кубка африканських націй 2021 року.