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В Сенегале творится безумие: болельщики празднуют победу сборной в Кубке Африки

Сергей Шаховец
8 февраля, 14:38
Футболисты сборной Сенегала заставили своих фанов сойти с ума. Тысячи людей вышли на улицы отпраздновать победу своих любимцев

Сенегал празднует победу в Кубке Африки / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Кубок африканских наций впервые в свой истории выиграла команда Сенегала. "Львы" одолели Египет в серии послематчевых пенальти (4:2) и почетный трофей отправился в Дакар.

Праздновать успех своих футболистов вышли на улицы десятки тысяч сенегальцев.

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В Сети появились кадры безумия, которое происходит на улицах столицы Сенегала. Чтобы увидеть Кубок Африки в руках своих героев, болельщики взобрались на крыши зданий и разнообразных конструкций.

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Толпы народа провожали автобус с триумфаторами турнира, скандируя их имена.

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Напомним, что Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки, хотя дважды был в шаге от победы.

Несмотря на поражение от Сенегала, Египет остается самой титулованной командой Кубка Африки – 7 трофеев. Далее идут Камерун (5) и Гана (4).

Смотрите видео золотого финала Кубка африканских наций 2021.