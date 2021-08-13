У сексуальному бікіні забрела в море: що витворяє українська дзюдоїстка на відпочинку

Анастасія Турчин на відпочинку / Фото: Instagram

Анастасія Турчин – одна з головних красунь українського спорту. На Олімпійських іграх в Токіо наша дзюдоїстка дійшла до 1/8 фіналу.

Хоча за словами тренера, у дівчини величезний потенціал. Їй під силу, боротися за олімпійські нагороди.

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Після Токіо-2020 Анастасія вирішила взяти відпустку. Спортсменка вирушила засмагати й купатися в Чорногорію. Її фотографії в сексуальному бікіні припали до душі підписникам Турчин в Instagram.

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Нагадаємо, на Іграх-2020 Україна здобула 19 медалей – 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових, посівши 44-е місце в медальному заліку. Це найгірший результат нашої країни на літніх Іграх за час незалежності.